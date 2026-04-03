Хегсет уволил начальника штаба армии США и еще двух топ-генералов

Увольнение произошло неожиданно – о нем высшее руководство армии узнало одновременно с обнародованием информации, отмечают СМИ.

Помощник министра войны США Шон Парнелл объявил о немедленной отставке генерала Рэнди Джорджа с поста 41-го начальника штаба Сухопутных войск.

В своем посте в соцсети X Парнелл заявил: "Генерал Рэнди Джордж немедленно покидает свой пост… Министерство выражает благодарность за десятилетия службы. Желаем ему всего наилучшего на пенсии".

По данным агентства Reuters, решение принял министр войны США Пит Хегсет. Источники в оборонном ведомстве сообщают, что это стало частью масштабной "чистки" среди высшего руководства Пентагона.

Увольнение генерала такого уровня во время активных военных операций считается почти беспрецедентным шагом. При этом официальная причина отставки Джорджа не раскрывается, хотя у него оставалось еще более года полномочий.

Новые увольнения в верхушке армии

По информации источников, вместе с Джорджем были уволены:

генерал Дэвид Ходн, возглавлявший Командование трансформации и подготовки;

генерал-майор Уильям Грин.

Временно исполнять обязанности начальника штаба может генерал Кристофер ЛаНев.

На фоне напряженности на Ближнем Востоке

Кадровые решения принимаются на фоне наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке и операций против Ирана. Основную нагрузку в настоящее время несут ВМС и ВВС, однако сухопутные войска обеспечивают системы противовоздушной обороны.

Кроме того, тысячи военных из 82-й воздушно-десантной дивизии уже прибывают в регион, что может свидетельствовать о подготовке к возможным наземным операциям.

Отставка Джорджа продолжает серию громких кадровых перестановок в Минобороны США. Ранее свои должности потеряли, в частности, председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз К. К. Браун, а также руководители ВМС и ВВС.

Несмотря на отсутствие публичных конфликтов между Хегсетом и Джорджем, увольнение произошло внезапно – о нем высшее руководство армии узнало одновременно с обнародованием информации.

Генерал Джордж, который служил в Ираке и Афганистане, возглавил армию США в 2023 году и считался одним из ключевых реформаторов, в частности в вопросах сокращения расходов и модернизации вооружения.

Что предшествовало

Первыми об отставке Джорджа написали CBS News. По данным издания, Хэгсет призвал начальника штаба Сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа уйти в отставку и "немедленно выйти на пенсию".

Один из собеседников журналистов сказал, что глава Пентагона хочет видеть на этом посту человека, который будет воплощать видение Трампа и самого Хегсета в отношении американских Сухопутных войск.

