Люди, которые работали с Трампом, говорят, что его взгляды в вопросе Украины совпадают с позицией Путина.

Во времена своего президентства Дональд Трамп выражал стойкое убеждение, что Украина должна быть частью России. Об этом рассказала бывшая советница Трампа Фона Хилл, пишет The Guardian.

"Трамп очень четко дал понять, что он считает, что Украина, и, конечно, Крым, должны быть частью России. Он действительно не мог смириться с мыслью, что Украина является независимым государством", - рассказала она.

Свое заявление Хилл сделала в интервью для книги "New Cold Wars: China's Rise, Russia's Invasion, and America's Struggle to Defend the West" ("Новые Холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки за защиту Запада"). Ее автор - бывший директор по делам Европы и России в Совете национальной безопасности США во времена президента Трампа - Дэвид Сэнгер добавляет, что взгляды Трампа на Украину были "по сути идентичны" взглядам Владимира Путина.

Позиция Трампа по Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе газета The Washington Post написала, в чем на самом деле заключается "гениальный" план Трампа примирить Украину и Россию за 24 часа. Как рассказали люди, которые обсуждали с Трампом этот вопрос, он хочет просто принудить Украину к территориальным уступкам.

Похожую информацию обнародовало CNN. По данным телеканала, Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров, используя вопрос военной помощи Украине для шантажа обеих сторон.

