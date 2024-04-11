Если экс-президент США победит на предстоящих выборах, он свяжется с Путиным и Зеленским, чтобы начать координацию переговоров.

План бывшего президента США и действующего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении войны в Украине заключается в начале мирных переговоров между Украиной и Россией по соглашению о прекращении боевых действий. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что если Трамп победит на выборах в ноябре, он, скорее всего, свяжется с правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать координацию переговоров.

"Трамп, скорее всего, использует военную помощь США Украине как рычаг, чтобы привлечь обе стороны к столу переговоров", - цитирует издание источник, знакомый с планами Трампа.

СМИ отмечает, что европейцы обеспокоены тем, что следование примеру Трампа может означать, что Украина потеряет часть территории, но конечной целью будет положить конец потере человеческих жизней.

"Если Украина хочет продолжения помощи, она должна сесть за стол и вести переговоры, и если Россия не хочет, чтобы мы предоставляли Украине большое количество новой поддержки, тогда они должны сесть и вести переговоры. Это не означает дать Украине или дать Путину все, что он хочет", - уточнил собеседник издания.

Дональд Трамп - последние новости

Бывший президент США Дональд Трамп не сможет сделать Америку снова великой, если Украина проиграет. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, поражение Украины станет катастрофой для США и для Запада в целом.

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