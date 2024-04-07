Трамп убежден, что агрессия РФ в Украине, это мелкий территориальный спор, а не угроза мировой системе безопасности.

План Дональда Трампа по прекращению войны в Украине заключается в том, чтобы заставить Украину уступить территории агрессору. Об этом изданию The Washington Post рассказали люди из окружения Трампа, которые обсуждали с ним этот вопрос.

Отмечается, что Трамп неоднократно хвастался тем, что договорится о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов после возвращения в Белый дом. Но он регулярно отказывался публично раскрывать содержание этого плана. Люди, которые обсуждали этот вопрос с Трампом, на условиях анонимности рассказали WP, что план заключается в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса стране-агрессору.

По словам одного из собеседников издания, в частном разговоре Трамп говорил, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России.

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Утверждается, что некоторые соратники Трампа пытались отговорить его от такого плана. "Я тратил 100% своего времени на разговоры с Трампом об Украине. Он (Путин) должен заплатить цену. Он не может выиграть в этом", - сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Пресс-служба Трампа отказалась прямо отрицать эту информацию, ограничившись заявлением, что вышеприведенные свидетельства не заслуживают доверия.

"Любые предположения относительно плана президента Трампа исходят от неназванных и неинформированных источников, которые не имеют никакого представления о том, что происходит или что произойдет. Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств", - заявила пресс-секретарь Каролайн Ливитт.

Фиона Хилл, бывшая главная советница Трампа по России, говорит, что ее бывший шеф слишком полагается на собственную харизму и верит, что сможет помирить Украину и Россию, просто сев с их лидерами за стол переговоров. Она также отметила, что команда Трампа воспринимает российское вторжение в Украину как обычный территориальный спор, а не угрозу всей архитектуре европейской безопасности и мирового порядка в целом.

Трамп и Украина: последние новости

Как писал УНИАН, бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд рассказал, что Трамп не является принципиальным противником военной помощи Украине, а предложенный Белым домом пакет он блокирует по предвыборным причинам. Но Трамп готов предоставлять Украине помощь на условиях беспроцентного кредита, что должно понравиться его избирателям.

Также Сондленд утверждает, что Трамп лично очень уважает Владимира Зеленского, который показал себя смелым национальным лидером в условиях полномасштабного российского вторжения.

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