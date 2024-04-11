Стоимость акций его социальной сети уменьшилась почти на 50% с конца марта.

Экс-президент США Дональд Трамп выбыл из списка 500 самых богатых людей мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Причиной этого стали трудности компания Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), которая управляет социальной сетью Truth Social. Ее акции упали на 12% в пятницу и на 8% в понедельник. После того, как во вторник они немного наверстали упущенные позиции, в среду показатели Trump Media снова резко упали, завершив день снижением на 8,6%. В целом, акции упали более чем на 50% после своего пика в конце прошлого месяца.

Дональд Трамп, который владеет примерно 60% Trump Media, оценил свою долю в 6 млрд долл после выхода компании на биржу. По состоянию на среду стоимость его доли составляла менее 3 млрд долл.

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В общем, в среду Forbes оценил состояние Трампа в 4,6 млрд долл, что поставило его на 696 место в списке самых богатых людей в мире.

Truth Social является социальной сетью, созданной Trump Media & Technology Group (TMTG). Она начала работать 21 февраля 2022 года: тогда же сообщалось, что соцсеть Трампа стала самым загружаемым приложением в США.

По состоянию на ноябрь прошлого года, согласно сообщению самой Trump Media & Technology Group, сеть Truth Social второй год подряд терпела убытки: потери на тот момент уже превысили 70 млн долл.

Дональд Трамп: последние новости

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Трампа приглашали в Украину. В то же время в его предвыборном штабе заявляют, что официальных контактов Зеленского с Трампом не было.

По мнению экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Трамп не сможет "снова сделать Америку великой", если Украина проиграет.

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