Министр подчеркнул, что поддержка Украины со стороны союзников необходима.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российские ночные атаки на Украину продемонстрировали "презрение Москвы к человечеству" и нарушили международное право. Об этом пишет The Guardian.

"Совершенно очевидно и ясно, что Путин стремится сделать зиму для Украины максимально невыносимой, подорвать моральный дух и сломить сопротивление украинского народа. Ему это не удаётся", - сказал он.

Он подчеркнул, что Германия и другие союзники продолжат поддерживать Украину. По словам министра, "страна может полагаться на нас и впредь".

Писториус указал на увеличение объема помощи Украине в бюджете Германии в 2026 году до 11,5 млрд евро. Кроме того, Берлин выделит дополнительные средства на закупку американского вооружения в рамках механизма Prioritised Ukraine Requirements List (Purl). Германия намерена участвовать в новом пакете на сумму как минимум в 150 млн евро.

Удар РФ по Киеву 14 ноября

Россия ночью атаковала Украину 430 беспилотниками и 19 ракетами, главным направлением удара был Киев, заявили Воздушные силы ВСУ. Вечером мэр столицы Виталий Кличко заявил, что до 36 увеличилось количество пострадавших вследствие ночной атаки РФ на Киев. Шесть человек находятся в стационарах, из них пять - в тяжелом состоянии. Погибли шесть человек.

