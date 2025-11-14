Попадание российского ударного дрона в многоэтажку уничтожило стены и вызвало пожар.

В Днепровском районе Киева жительница многоэтажного дома Мария Кальченко смогла спастись после попадания российского ударного дрона. Об этом она рассказала в комментарии для канала Суспільне.

"Я начала тушить на себе волосы. У меня загорелись волосы. И потом я увидела что все темное, в дыму. Я включила фонарик. Увидела - где собака, возвращаюсь назад - ни стены, ничего. Пламя большое. Соседи кричат", - сообщила Мария.

Она отметила, что вышла на улицу через окно. Котиков, которых у нее было трое, она не нашла. В ее дом, вероятно, попал ударный дрон типа "Шахед".

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, во многих районах столицы в результате массированной атаки россиян повреждены жилые дома. В нескольких районах - медицинские учреждения. Также нежилые здания. Пылали обломки и на территории одного из учебных заведений.

"В доме в Деснянском районе спасатели еще тушат пожар и разбирают завалы. По информации правоохранителей, здесь погибли четыре человека. Но под завалами еще могут быть люди. Поисковая операция продолжается", - рассказал Кличко.

Он добавил, что пострадали 29 жителей города. Среди них - двое детей 7 и 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в том числе беременную женщину.

В Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах развернули штабы для помощи пострадавшим.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram раскрыл обновленные данные о пострадавших в столице:

"Количество пострадавших от вражеской атаки возросло до 30 человек. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим".

Российская атака 14 ноября

Как сообщал УНИАН, этой ночью основным направлением российской массированной атаки стал Киев. Также от ударов пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты запустили против Украины ударные дроны, ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

Всего захватчики применили 449 средств воздушного нападения - 19 ракет (13 из них - "баллистика") и 430 БПЛА различных типов (около 300 - "Шахеды"). Украинским защитникам удалось сбить 419 воздушных целей - 405 вражеских БпЛА и 14 различных ракет.

