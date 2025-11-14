Пятеро пострадавших - в тяжелом состоянии.

В результате атаки российских оккупантов на Киев погибли шестеро жителей столицы. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, в результате вражеской атаки минувшей ночью в столице пострадали 36 человек.

"Шестеро из них находятся в стационарах. Пятеро - в тяжелом состоянии. Погибли шесть жителей Киева", - написал он.

Удар РФ по Киеву 14 ноября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 ноября Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область дронами и ракетами. Были попадания во многих районах, в том числе и в многоэтажки. Полиция сообщала, что в Киеве было повреждено около 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о десятках раненых, среди которых дети и беременная женщина, а также о четырех погибших.

Он также подчеркнул, что российские захватчики запустили по Украине около 430 дронов и 18 ракет. Главным направлением атаки был Киев.

Российская ракета "Искандер" во время атаки 14 ноября упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве. Взрыв ракеты привел к полному разрушению части периметральной стены посольства, повреждению сооружений, служебных автомобилей, административного здания и консульского отдела, а также серьезным повреждениям комплекса дипломатической миссии.

