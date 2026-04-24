Было бы очень полезно: Трамп отреагировал на возможное участие Путина в саммите G20

Россия не принимала участия в этих встречах, начиная с 2019 года.

Президент Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможности приглашения кремлевского диктатора Путина на саммит лидеров стран G20.

Как писало издание The Washington Post, Госдепартамент США сообщил, что Трамп "четко дал понять", что Россия может участвовать во всех заседаниях G20, поскольку "США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита".

"На данный момент официальных приглашений не отправлялось, но Россия является членом "Большой двадцатки" и будет приглашена к участию в министерских встречах и саммите лидеров", – заявил анонимный высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Видео дня

В то же время сам Трамп во время беседы с журналистами, состоявшейся в Овальном кабинете 23 апреля, заявил, что ему не известно о приглашении Путина на саммит, однако он не выступает против этого.

"Если он приедет, это, вероятно, будет очень полезно", – сказал Трамп, добавив, что он "придерживается мнения, что нужно разговаривать со всеми". В то же время он выразил сомнения, что Путин посетит этот саммит, даже если его пригласят.

Журналисты отмечают, что РФ не принимает личного участия во встречах "Большой двадцатки" с 2019 года. Сначала из-за пандемии COVID-19. А позже – из-за полномасштабного вторжения в Украину и ордера на арест Путина от Международного уголовного суда.

Напомним, сама встреча "Большой двадцатки" должна состояться 14-15 декабря этого года. Она пройдет в Майами, штат Флорида, на гольф-курорте "Дорал" президента Дональда Трампа.

Отношения между США и РФ

Ранее о том, что диктатора РФ Путина пригласили на саммит "Большой двадцатки", сообщили в российском МИД. Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, Россию якобы официально пригласили на эту встречу. Он также заявил, что Москва еще не приняла решение относительно своего участия.

Напомним, с начала нового срока Трампа на посту президента США смягчили свою риторику в отношении РФ. Также, на фоне войны на Ближнем Востоке, Вашингтон приостановил действие санкций против Москвы сначала на месяц, а затем продлил приостановку на тот же срок. В министерстве финансов США заявили, что они сделали этот шаг по просьбе "бедных стран".

