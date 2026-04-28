Трамп недоволен планом Ирана по открытию Ормузского пролива, - NYT

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что он недоволен последним предложением Ирана о возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении войны. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Предложение Ирана призывало Соединенные Штаты прекратить военно-морскую блокаду, но откладывало на будущее вопросы о том, что делать с ядерной программой Ирана. И хотя точно не ясно, почему Трампа не устроило это предложение, но он неоднократно настаивал на том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Американский чиновник также заявил изданию, что принятие этого предложения может выглядеть как "лишение Трампа победы".

Как отмечает NYT, предложение Ирана открыть пролив стало предметом активных дебатов внутри администрации о том, у кого больше рычагов влияния – у Соединенных Штатов или у Ирана, и какая страна лучше подготовлена ​​к преодолению экономических трудностей, вызванных закрытием водного пути.

Видео дня

При этом американские чиновники заявляют, что иранское руководство не уполномочило своих переговорщиков идти на уступки по ядерной сделке, и это препятствует любым попыткам достичь компромисса или мирного соглашения.

Исключение ядерных переговоров из мирного плана могло бы стать способом быстрого достижения соглашения и снижения давления на мировые энергетические и финансовые рынки. Но любое решение о приостановке ядерных переговоров, даже временно, стало бы признаком того, что война не достигла одной из главных целей: усиления давления на Тегеран с целью заключения сделки по программе обогащения урана.

Некоторые представители администрации считают, что продолжение блокады еще на два месяца нанесет значительный долгосрочный ущерб энергетической отрасли Тегерана. Иран, утверждают эти чиновники, пойдет на сделку, чтобы избежать таких долгосрочных проблем.

Однако другие представители администрации заявили, что эта оценка ошибочна, отметив, что позиции Ирана ужесточились.

"Даже если бомбардировки возобновятся, мало доказательств того, что это изменит процесс принятия решений в Иране. Для усиления давления Трампу потребуется санкционировать атаки на гражданскую инфраструктуру", - отмечает издание.

Ормузский пролив - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным The Moscow Times, суперяхта российского миллиардера Алексея Мордашова смогла беспрепятственно пройти через Ормузский пролив, несмотря на закрытие этого маршрута для судоходства.

В свою очередь бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис считает, что возобновление судоходства в Ормузском проливе зависит от способности вооруженных сил США предотвратить установку иранских мин в этом водном пути.

