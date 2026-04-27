Иран предложил США новое соглашение по открытию Ормузского пролива, - Axios

Иран представил США новое предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении войны, пишет Axios, ссылаясь на заявления американского чиновника и двух источников, знакомых с ситуацией. При этом ядерные переговоры отложены на более поздний этап.

Отмечается, что мирные переговоры зашли в тупик, и руководство Ирана разделено во мнениях относительно того, на какие ядерные уступки можно было бы пойти, так что иранское предложение позволило бы обойти этот вопрос и быстрее достичь соглашения.

Однако снятие блокады и прекращение войны лишило бы президента США Дональда Трампа рычагов влияния на любых будущих переговорах по изъятию иранских запасов обогащенного урана и убеждению Тегерана приостановить обогащение.

Кризис в переговорах между США и Ираном углубился в выходные после того, как визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан завершился без прогресса. Белый дом объявил, что посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретятся с Арагчи в Исламабаде, но затем встреча была отменена. Трамп заявил Axios, что позиция Ирана заставила его отменить эту поездку.

"Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся ехать просто так", – сказал Трамп.

В то же время, по данным источников, Арагчи в Исламабаде поднимал вопрос о возможности обойти ядерную проблему. Арагчи ясно дал понять пакистанским, египетским, турецким и катарским посредникам в выходные дни, что внутри иранского руководства нет консенсуса относительно того, как реагировать на требования США о том, чтобы Иран приостановил обогащение урана как минимум на десятилетие и вывез обогащенный уран из страны.

Новое предложение, переданное США через пакистанских посредников, в первую очередь сосредоточено на разрешении кризиса вокруг пролива и американской блокады. В рамках этого соглашения прекращение огня будет продлено на длительный период, или стороны договорятся о полном прекращении войны.

Согласно предложению, ядерные переговоры начнутся только на более позднем этапе, после открытия пролива и снятия блокады.

Белый дом получил это предложение, но неясно, готовы ли США его рассмотреть.

Надежды на дипломатический прорыв в войне в Иране угасают, поскольку переговоры зашли в тупик, а Тегеран и Вашингтон проявляют мало готовности смягчить свои условия.

Также стороны начали двойную блокаду Ормузского пролива. Иран с самого начала войны атакует все суда, которые пытаются пройти этим путем без его разрешения. Со своей стороны США с 13 апреля ввели собственную морскую блокаду иранских портов, перехватывая корабли, следующие в Иран или из него.

