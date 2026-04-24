'Это сложная задача': экс-адмирал НАТО объяснил, как США могут открыть Ормузский пролив

По его словам, США должны "перехватывать" иранские средства минирования.

Адмирал в отставке, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис заявил, что возобновление судоходства в Ормузском проливе зависит от способности американских вооруженных сил предотвратить установку иранских мин в этом водном пути. Его слова цитирует The Hill.

"Со стратегической точки зрения, мы должны перехватывать эти небольшие лодки, прежде чем они выйдут в море. И это сложная задача, поскольку их очень много. Они разбросаны", - отметил Ставридис.

По его словам, США также должны "перехватывать" иранские средства минирования и баллистические ракеты.

"Попытайтесь лишить Иран возможности контролировать эту торговлю", - сказал адмирал в отставке.

Ставридис подчеркнул, что любая из иранских малых лодок, загруженная бомбами, "может нанести довольно сильный удар", напомнив о взрыве, устроенном террористами "Аль-Каиды", в результате которого в октябре 2000 года погибли 17 американских моряков и были ранены почти 40 других членов экипажа на борту эсминца "Коул".

"Если мы наткнемся на судно, которое фактически устанавливает мины в проливе, это является враждебным актом, и мы должны предупредить их, захватить их и, если необходимо, атаковать их. Поскольку ключ к разблокированию этого пролива заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы мины не доминировали", - отметил Ставридис.

Он добавил, что в прошлом году ВМС США вывели из эксплуатации четыре из шести тральщиков класса "Avenger" и заменили их прибрежными боевыми кораблями. По словам адмирала, в настоящее время в Персидском заливе находятся три американских тральщика.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сделал громкое заявление о союзниках. Он раскритиковал европейские и азиатские страны за то, что они полагаются на американские вооруженные силы в деле восстановления проходимости Ормузского пролива после его закрытия из-за войны с Ираном.

"Европа и Азия десятилетиями пользовались нашей защитой, но время безответственного использования чужих достижений прошло. Америка и свободный мир заслуживают союзников, которые являются способными и лояльными", - сказал Хегсет.

В то же время Axios сообщал, что Иран наращивает количество мин в Ормузском проливе. По словам журналистов, новые мины в проливе могут усугубить то, что Международное энергетическое агентство уже назвало "крупнейшим сбоем в поставках нефти в истории мирового рынка".

Вас также могут заинтересовать новости: