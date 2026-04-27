Иран пропустил через Ормузский пролив яхту богатейшего российского олигарха – СМИ

Мордашов возглавил рейтинг богатых россиян Forbes, его состояние составляет 37 миллиардов долларов.

Суперъяхта, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову, смогла беспрепятственно пройти через Ормузский пролив, несмотря на то, что этот маршрут фактически был закрыт для судоходства, пишет The Moscow Times.

По данным сервисов отслеживания движения судов Vesselfinder и Marinetraffic, 142-метровая яхта Nord вышла из Дубая 24 апреля и уже в ночь на 25 апреля пересекла пролив, направляясь в Оман.

Вместе с ней, по данным NBC News, этот путь преодолели еще несколько судов, среди которых были танкеры, подпадающие под американские санкции, грузовые суда (в том числе иранское) и пассажирский паром.

Видео дня

Сам Мордашов на этой неделе возглавил рейтинг самых богатых россиян по версии Forbes с капиталом в 37 миллиардов долларов. Его состояние впервые в истории рейтинга превысило отметку в 30 миллиардов. Бизнесмен находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза.

Яхта Nord была построена на немецкой верфи и после введения ограничений перерегистрирована в России. Так, ранее иранский посол в Москве заявлял, что Тегеран сделал исключение для российских судов, позволив им проходить Ормузский пролив без уплаты пошлин.

Война на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, в первые недели конфликта в Персидском заливе под удар США и Израиля попали ключевые элементы военно-морских сил Ирана – подводные лодки, которые считались важной составляющей мощи Тегерана в регионе. Эксперт отмечает, что они были "основной целью" начального этапа операции "Эпическая ярость".

Дело в том, что на протяжении десятилетий самыми опасными подводными платформами Ирана оставались три российские дизель-электрические подводные лодки, которые на Западе называют "класс Kilo" (подводные лодки проекта "Палтус").

Вас также могут заинтересовать новости: