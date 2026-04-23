Иран выдвинул США условия перемирия, которое 'будет иметь смысл'

Тегеран связывает прекращение огня со снятием блокады и прекращением действий Израиля.

Иран заявил, что перемирие в войне с США будет иметь смысл только при условии прекращения морской блокады и остановки боевых действий Израиля. Об этом сообщил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в социальной сети X.

По словам Галибафа, полное прекращение огня возможно только при соблюдении ряда требований. В частности, он подчеркнул, что перемирие не должно сопровождаться "морской блокадой" и "захватом мировой экономики в заложники".

Также Иран требует прекращения "военных действий сионистов на всех фронтах".

"Открытие Ормузского пролива невозможно при условии грубого нарушения перемирия. Они не достигли своих целей военной агрессией и не достигнут их запугиванием. Единственный путь – признание прав иранского народа", – заявил Галибаф.

Иран и США – переговоры под вопросом

Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран не планирует нового раунда переговоров с США, несмотря на заявления Вашингтона об их подготовке.

На фоне этого заявления президент США Дональд Трамп анонсировал возможные переговоры в Исламабаде, однако иранская сторона не поддержала эту инициативу.

Трамп ранее заявил о продлении режима прекращения огня, срок которого должен был истечь 22 апреля, а также подчеркнул, что "нет временных рамок" для завершения войны с Ираном.

