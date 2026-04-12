Иран заявил, что переговоры с США сорвались из-за 'двух-трех важных вопросов', – Sky News

В МИД Ирана сообщили, что встречи не привели к заключению соглашения.

Мирные переговоры между Ираном и США сорвались из-за "разногласий по двум-трем важным вопросам". Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана, пишет Sky News

"В итоге переговоры не привели к соглашению", – заявил пресс-секретарь Эсмаил Багаи в интервью иранскому государственному телевидению.

Он не уточнил, какие именно проблемы это были.

Багаи сказал, что по некоторым вопросам переговорщики США и Ирана "фактически достигли взаимопонимания".

По словам пресс-секретаря, они обсуждали ситуацию в Ормузском проливе, хотя он не уточнил, шла ли речь о ядерном оружии.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джей Ди Венс в воскресенье заявил, что его делегация покидает Пакистан, не достигнув соглашения с Ираном после 21 часа переговоров.

Венс сослался на недостатки в переговорном процессе и отметил, что Иран решил не принимать американские условия, в частности отказ от создания ядерного оружия.

"Нам необходимо видеть четкое обязательство, что они не будут стремиться обладать ядерным оружием или инструментами, которые позволили бы им быстро его создать. Это основная цель президента Соединенных Штатов, и это то, чего мы пытались достичь на этих переговорах", – подчеркнул он.

Иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim пояснило, что "чрезмерные" требования США помешали достижению соглашения. До выступления Венса правительство Ирана утверждало, что диалог будет продолжаться, а технические эксперты обеих сторон обменяются документами.

Вас также могут заинтересовать новости: