Госсекретарь отметил, что нет крайнего срока для оказания помощи американским гражданам, которые еще остались в Афганистане, но хотят уехать.

США завершат свою миссию в Афганистане до 31 августа, но эвакуация американцев продолжится после этой даты, поскольку в стране до сих пор остаются около 1500 граждан США, из них 500 – ждут эвакуации.

Об этом заявил госсекретарь США Тони Блинкен CNN. "Позвольте мне прояснить это: у нас нет крайнего срока для оказания помощи американским гражданам, которые еще остались и хотят уехать, а также многим афганцам, которые поддерживали нас в течение этих многих лет и хотят уехать. И не смогли этого сделать. Мы будем прилагать усилия ежедневно и после 31 августа", - сообщил Блинкен.

Он отметил, что американская сторона разрабатывает подробные планы того, как может облегчить выезд тем, кто хочет уехать после 31 августа. Блинкен сообщил, что талибы взяли на себя публичные и частные обязательства по обеспечению безопасного проезда американцев и афганцев из группы риска, которые хотят покинуть Афганистан.

Читайте такжеВ аэропорту Кабула более 10 тысяч человек ждут эвакуации

Помимо этого, по словам Блинкена, в Афганистане до сих пор остаются около 1500 граждан США. До того, как талибы взяли контроль над страной там находилось почти 6000 американцев.

Сейчас 500 человек ожидают эвакуации из Кабула. В то же время, еще тысяча американцев, вероятно, находятся в Афганистане, однако не выходят на связь с дипломатами. Блинкен говорит, что Госдеп настойчиво обращается к этим лицам несколько раз в день, передает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

Эвакуация из Афганистана

Со времени перехода власти в Афганистане к движению "Талибан" из страны эвакуировали более 82 тыс. человек, однако еще тысячи человек ожидают эвакуации в аэропорту Кабула.

Во вторник "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранные эвакуации из страны были завершены к 31 августа, и они не соглашаются на продолжение эвакуации после этой даты.

Президент США Джо Байден отметил, что, несмотря на призывы союзников к "Талибану" продолжить эвакуацию после 31 августа, США успевают уйти к этой дате и заинтересованы завершить эвакуацию как можно быстрее.

Автор: Ирина Погорелая