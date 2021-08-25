Выехать из страны могут только иностранцы.

Ситуация в Афганистане накаляется. Боевики радикального движения "Талибан", которые захватили власть в стране, перекрыли дороги в аэропорт Кабула и пропускают только иностранцев.

Об этом сообщает The Guardian.

"Дорога в аэропорт Кабула заблокирована. Иностранцы могут проехать по ней, но афганцам проехать по ней не разрешено", – заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

При этом объяснить такое решение талибы не смогли. Сначала сообщалось, что дороги перекрыли ради безопасности местного населения, а именно, чтобы избежать давки и гибели людей в аэропорту. Позже появилась версия о том, что таким образом в стране хотят оставить специалистов из различных сфер, в том числе инженеров и врачей, которые массово стали выезжать.

Читайте такжеЛидеры стран G7 назвали условия признания легитимности правительства Афганистана"Мы просим (американцев, – ред.) остановить этот процесс (эвакуации афганцев, – ред.). Этой стране нужен их опыт. Их нельзя везти в другие страны", – подытожил Муджахид.

Эвакуация из Афганистана

23 августа представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США продолжают ориентироваться на 31 августа как на дату, к которой они должны завершить эвакуацию как военных, так и гражданских лиц.

Многие страны проводят эвакуацию из Афганистана после захвата власти талибами. Из-за этого произошла давка, в аэропорту Кабула и его окрестностях погибло не менее 20 человек. Президент США Джо Байден утверждал, что эвакуация из Афганистана - это крупнейший воздушный мост в истории.

24 августа официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа.

Автор: Анастасия Горбачева