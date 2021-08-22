В рамках программы будет задействовано почти 20 коммерческих самолетов пяти авиакомпаний.

Администрация президента Джо Байдена потенциально может заставить американские авиалинии помочь с транспортировкой десятков тысяч афганских эвакуированных, поскольку американские военные изо всех сил пытаются справиться с наплывом людей после захвата Афганистана талибами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

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"Чтобы помочь с транспортировкой афганских эвакуированных… в рамках программы будет задействовано почти 20 коммерческих самолетов пяти авиакомпаний для перевозки эвакуированных с баз в регионе", - цитирует издание чиновника из Администрации.

Отмечается, что другой высокопоставленный чиновник сообщил, что коммерческие самолеты не будут летать в Афганистан, а будут помогать перевозить афганцев из мест, куда они были доставлены после эвакуации из страны, включая базы США в Катаре, Бахрейне и Германии.

"Официальные лица США в пятницу объявили о резком увеличении числа стран, которые будут помогать американцам транзитом или временно принимать афганцев, включая Германию, где первый эвакуационный рейс в составе около 350 человек прибыл на авиабазу Рамштайн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным представителя правительства, коммерческие самолеты необходимы, поскольку военные самолеты увязли в эвакуации из Афганистана и нуждаются в техническом обслуживании после постоянных полетов.

"Военные самолеты требуют большого технического обслуживания, поэтому некогда использовать их, чтобы лететь в (США) или Германию, когда авиакомпании могут это сделать", - цитирует издание представителя правительства.

Эвакуация украинцев из Афганистана:

Утром, 22 августа, в Киев из захваченного талибами Кабула прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными украинцами и иностранцами.

До этого Украина уже эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран – Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

16 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. При этом украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.

Автор: Богдан Слуцкий