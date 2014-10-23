В МИД РФ считают, что Сикорский «сам запутался» в словах о разговоре Туска с Путиным по разделу Украины

Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич, сообщает ТАСС.

"Эта скандальная история не требует каких-то комментариев, тем более официальных, - сказал Лукашевич. - Сикорский сам запутался. Его заявления перед прессой, что он что-то перепутал, сами за себя говорят".

"Прежде чем высказываться по чувствительным темам, нужно задаться целью изучить все факты, а не использовать СМИ для подобных заявлений, - порекомендовал дипломат. - Заявлений, которые характеризуют Сикорского не с лучшей стороны".

Ранее Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza назвал "исторической аллюзией или плохой шуткой" слова нынешнего Президента России Владимира Путина об участии Польши в разделе с русскими территорий Украины, которые он озвучил во время разговора с главой польского правительства Дональдом Туском еще в феврале 2008 года.

Читайте такжеСкандал вокруг слов Сикорского о разделе Украины не навредил политике Польши - Коморовский

Политик тоже назвал "избыточной интерпретацией" слово "предложение", которой Politico Magazine охарактеризовал разговор Путина с Туском в контексте разделения Украины.

До этого на пресс-конференции Сикорский отказался отвечать на вопросы журналистов об обстоятельствах разговора Туска с Путиным, во время которой прозвучала идея разделения Украины, чем вызвал большое возмущение у них.

В опубликованном в воскресенье, 19 октября, материале Politico Magazine с цитатами Сикорского, экс-министр говорил, что разделение Украины было одной из первых тем, которые обсуждал Путин с Туском в феврале 2008 года в Москве и позже российская сторона неоднократно высылала сигналы о том, что заинтересована в совместном разделении Украины с поляками и хотела введения польской армии на территорию западных украинских областей. Сикорский подчеркнул, что Польша всегда решительно отвергала такие предложения.