Сикорский разозлил журналистов отказом комментировать разговор Путина и Туска о разделении Украины

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, Сикорский, который возглавлял МИД Польши с 2007 до октября 2014 года, назвал "сложным" дело с его интервью изданию Politico Magazine.

"Дело довольно сложное, поэтому очень прошу вас о терпении", - сказал он.

Политик отметил, что детальное разъяснение этого дела можно будет найти в его интервью другому изданию, которое будет опубликовано в ближайшее время.

Политик сказал лишь, что не был участником разговора Путина с Туском в феврале 2008 года, во время которого прозвучало предложение российской стороны, чтобы Польша приняла участие в разделе Украины, и отметил, что у польской стороны нет записи этих переговоров.

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"Это пересказ разговора, который слышал тогда и который тогда интерпретировался по-другому и имеет другое значение", - добавил Сикорский.

Присутствующие на пресс-конференции журналисты были возмущены тем фактом, что Сикорский отказался отвечать на их вопросы. Они пытались его задержать для комментария после пресс-конференции, но им это не удалось.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Politico Magazine опубликовала цитаты Сикорского, из которых следует, что Путин предлагал Туску принять участие в распределении Украины еще в феврале 2008 года, когда глава правительства Польши посещал Россию.

Сикорский, который сопровождал Туска в этой поездке, отметил, что эта беседа записывалась и польский премьер оставил без комментария предложение Путина. По словам экс-министра, россияне после этого еще несколько раз высылали подобные сигналы польской стороне, но Польша всегда решительно заявляла, что не будет участвовать в разделении Украины.

В то же время, сегодня в своем Twitter Сикорский заявил, что некоторые его слова в интервью Politico Magazine были "сверинтерпретированы" и эта "беседа не была авторизована".