Сикорский: «Встречи Туска с Путиным не было. Меня подвела память»

Председатель Сейма Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский вчера вечером отказался от своих слов о разговоре бывшего польского премьера Дональда Туска с президентом России Владимиром Путиным в Москве в феврале 2008 года, на которой Путин якобы предложил полякам поделить территорию Украины.

"Меня подвела память. После проверки оказалось, что в Москве не было двусторонней встречи премьера Туска с президентом Путиным", - сказал Сикорский, слова которого цитирует РАР. (Польский журналист Яцек Залевский, который сопровождал Туска во время его визита в Москву в феврале 2008 года, написал в издании Puls Biznesu, что глава правительства Польши самом деле тогда проводил двустороннюю встречу с Путиным - УНИАН).

Сикорский выразил сожаление, что из-за своего интервью Politico Magazine поставил в неловкое положение избранного главой Совета ЕС Туска и своего предшественника на посту спикера Сейма, а ныне премьера Эву Копач.

"Случаются ситуации, когда человек "загоняется", так произошло и в этом случае", - отметил Сикорский.

Он также попросил прощения у журналистов за то, что на своей первой конференции вчера отказался отвечать на их вопросы относительно интервью Politico Magazine.

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Этот факт вызвал большое возмущение у журналистов, которые обвинили его в хамстве, а Копач извинялась перед работниками СМИ за такое поведение Сикорского.

Глава Сейма, который в прошлом работал журналистом, объяснил это "давлением времени" и желанием прояснить ситуацию из-за "эксклюзивного" интервью, которое он дал на эту тему польскому изданию Gazeta Wyborcza и которое позволило бы избежать недоразумений.

Сикорский также не уточнил, от кого именно услышал о том, что Путин якобы предлагал Туску поделить Украину, но призвал сконцентрировать внимание на нынешних событиях.

"То, что сделал Путин, опаснее, чем то, что он когда-то сказал или не сказал", - отметил он, напомнив об объявленной новой доктрине вооруженной защиты всех российских граждан.

Ранее вчера Сикорский назвал GW "чрезмерной интерпретацией" якобы "предложение" Путина Туску разделить Украину, заявив, что точнее это следовало бы описать как "историческую аллюзию или грустную шутку" и сказал, что воспринял это как "сюрреализм".

В опубликованном в воскресенье, 19 октября, в интервью Politico Magazine экс-глава МИД Польши, среди прочего сказал: "(Путин) хотел, чтобы мы приняли участие в разделении Украины".

"Мы много лет знали, что они так думают. Это была одно из первых дел, которое Путин сказал главе правительства Дональду Туску во время его визита в Москву. Говорил, что Украина является искусственным страной, а Львов польским городом, и почему бы нам это не решить совместно. К счастью, Туск не ответил. Он знал, что разговор записывается".