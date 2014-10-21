Сикорский заявил, что воспринял как сюрреализм слова Путина о разделе Украины Польшей и РФ

Глава польского Сейма Радослав Сикорский назвал "исторической аллюзией" слова нынешнего президента России Владимира Путина о возможном разделе территории Украины вместе с Польшей, которые он озвучил во время беседы с польским экс-премьером Дональдом Туском в феврале 2008 года.

Об этом Сикорский сказал в интервью Gazeta Wyborcza.

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"Слово "предложение" является чрезмерной интерпретацией. Должны были прозвучать слова, которые тогда можно было воспринять как историческую аллюзию или грустную шутку. В конечном счете, президент Путин на похожем языкеразговаривает со многими лидерами Европы и мира, например, когда недавно говорил главе Еврокомиссии Баррозу, что через две недели может взять Киев", - сказал Сикорский, комментируя свое интервью Politico Magazine.

В нем, согласно опубликованным цитатам, Сикорский сказал, что Путин предлагал Туску принять участие в разделе Украины.

Политик, который возглавлял польское МИД последние почти семь лет, отметил, что тогда воспринял эти слова как "сюрреализм", заметив, что другое значение они приобрели после публичных деклараций Путина об "искусственности" Украинского государства на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, российско-грузинской войны в том же году и аннексии Крыма в марте 2014 года.

Министр подтвердил, что не был свидетелем беседы Туска с Путиным, во время которой прозвучали слова о возможном разделе Украины, заметив, что получил информацию, что, собственно, такие тезисы тогда озвучивались.

Сикорский тоже сказал, что не имеет претензий к журналисту, который брал у него интервью для Politico Magazine, но заметил, что авторизация позволила бы избежать публикации моментов, где стороны могли не до конца правильно понять друг друга.

Среди них экс-министр назвал тезис, что разговор Путина с Туском записывался, заметив, что он не имел никакой информации по этому вопросу.

Глава Сейма также заверил, что представители польской власти никогда не принимали бы участия в разделе территорий других государств, напомнив, что сама Польша неоднократно страдала от таких ситуаций, а также вынесла соответствующие уроки из собственного опыта, когда заняла часть Чехословакии в 1938 году.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня на пресс-конференции Сикорский отказался отвечать на вопрос журналистов об обстоятельствах беседы Путина с Туском, во время которой была озвучена идея совместного раздела Украины Польшей и Россией. На своем Twitter он называл "чрезмерной интерпретацией" часть его тезисов, изложенных в интервью для Politico Magazine.

Сикорский в опубликованной изданием беседе сказал, что раздел украинской территории стал одной из первых тем, которые обсудил Путин с Туском во время встречи в Москве в феврале 2008 года.