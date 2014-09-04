США назвали мудрым решение Франции не поставлять России "Мистрали"

Об этом сообщила пресс-секретарь государственного департамента США Джен Псаки на последнем брифинге, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы думаем, что это мудрое решение», - сказала она и добавила, что американские власти поддерживают его.

Псаки отказалась от дополнительных комментариев на эту тему.

Как сообщал УНИАН, администрация президента Франции Франсуа Олланда вчера, 3 сентября, объявила, что решила отказаться от поставок "Мистралей" России из-за "нехватки необходимых условий" для этого в связи с последними ее действиями в Украине.

По неофициальным данным, Франция решила отложить на месяц доставку корабля, который россияне должны были получить в октябре этого года.

Читайте такжеМинобороны РФ о решении Франции: неприятно, но не трагично

Раньше французские правительственные чиновники не считались с критикой своих западных партнеров и заявляли, что поставят, по меньшей мере, первый "Мистраль" россиянам, поскольку они уже за него заплатили и говорили, что могут пересмотреть лишь поставку второго заказанного корабля.

Весь контракт стоимостью 1,2 млрд евро стал крупнейшим вооруженным контрактом между Россией и государством из Западной Европы после развала СССР.