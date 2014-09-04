США назвали мудрым решение Франции не поставлять России "Мистрали"
Соединенные Штаты Америки считают мудрым решение французских властей пока отказаться от поставок первого из двух заказанных Россией вертолетоносцев «Мистраль».
Об этом сообщила пресс-секретарь государственного департамента США Джен Псаки на последнем брифинге, сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы думаем, что это мудрое решение», - сказала она и добавила, что американские власти поддерживают его.
Псаки отказалась от дополнительных комментариев на эту тему.
Как сообщал УНИАН, администрация президента Франции Франсуа Олланда вчера, 3 сентября, объявила, что решила отказаться от поставок "Мистралей" России из-за "нехватки необходимых условий" для этого в связи с последними ее действиями в Украине.
По неофициальным данным, Франция решила отложить на месяц доставку корабля, который россияне должны были получить в октябре этого года.
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Раньше французские правительственные чиновники не считались с критикой своих западных партнеров и заявляли, что поставят, по меньшей мере, первый "Мистраль" россиянам, поскольку они уже за него заплатили и говорили, что могут пересмотреть лишь поставку второго заказанного корабля.
Весь контракт стоимостью 1,2 млрд евро стал крупнейшим вооруженным контрактом между Россией и государством из Западной Европы после развала СССР.