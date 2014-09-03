Франция отказалась поставлять России первый "Мистраль" - СМИ

Французская власть решила отказаться от поставки военного вертолетоносца "Мистраль" по контракту с Россией из-за ее последних действий в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента Франции Франсуа Олланда.

"Французское правительство не может поставить первый из двух десантных кораблей типа "Мистраль" России из-за последних действий Москвы в Украине", - отметил президент Франции.

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"Президент решил, что, несмотря на перспективы прекращения боевых действий... условия, которые позволили бы поставить первый десантный корабль, не были выполнены", - отметила пресс-служба французского президента.

Как сообщал УНИАН, контракт стоимостью 1,2 млрд евро на постройку двух французских вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года. Ожидалось, что первый корабль "Владивосток" поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй - "Севастополь" - в 2015 году.

Президент Франции Франсуа Олланд заявлял, что Франция выполнит свои обязательства по строительству первого военного корабля типа «Мистраль» для России, поскольку Москва уже заплатила за этим контрактом.

По словам французского лидера, в противном случае штрафные санкции составили бы 1,1 миллиарда евро. «Сделка была заключена в 2011 году, корабль почти готов и должен быть передан в октябре», - сказал Олланд.

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Работу над вторым кораблем класса «Мистраль» президент Франции связал с позицией Москвы в отношении украинского кризиса. По его словам, если ограничения в отношении России будут введены, это «должно произойти на уровне ЕС и будет касаться только будущих поставок техники».

После того, как Россия окончательно укрепилась в статусе государства-агрессора и спонсора терроризма на востоке Украины, возник вопрос о целесообразности поставки агрессору наступательного вооружения.

Ряд западных стран остро критиковали Францию за то, что она, несмотря на события в Украине, планирует выполнить контракт и поставить России два вертолетоносца "Мистраль", первый из которых россияне должны были получить в октябре этого года.