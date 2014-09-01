Сикорский сомневается в эффективности расширения санкций против России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сомневается в эффективности расширения западных санкций против Российской Федерации за ее действия в Украине и призывает Германию предоставить свои предложения для урегулирования этой ситуации.
Как передает РАР, об этом он сегодня сказал журналистам в Кишиневе.
"Говорится об усилении уже действующих санкций, но я имею ограниченную веру в то, что они будут эффективными, поскольку санкции повлияют на Россию в среднесрочной перспективе, а Украина борется уже сейчас", - сказал он.
Потому, по его словам, Польша добивается, "чтобы те, кто взял на себя груз ответственности за переговоры с Россией, главным образом, Германия, предложили, как они планируют разрешить этот конфликт".
Сикорский не стал комментировать, будет ли избранная главным дипломатом ЕС глава итальянского МИД Федерика Могерини (которую обозреватели называли благосклонным к РФ политиком) вести решительную политику против России, отметив, что это покажут ее конкретные действия.
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Он также обратил внимание на то, что зарубежную политику ЕС определяют больше главы правительств 28-ми стран, которые входят в европейское сообщество и отметил, что премьер Польши вскоре возглавит Совет ЕС.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе украинские власти обвинили Россию в неприкрытой агрессии против Украины и вводе регулярных войск на украинскую территорию и призывали западный мир к реакции на это.
США и ЕС заявили о намерении обсудить ужесточение уже введенных против России санкции за события в Украине, среди которых ограничение доступа к капиталу, западным технологиям, визовые запреты и замораживание активов ряда высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.