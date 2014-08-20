Венгрия усиливает противовоздушную оборону установками Mistral

12:09, 20 августа 2014
Мир
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Венгрия подписала соглашение с ведущим разработчиком и производителем ракетных систем MBDA France о размещении на своей территории противоракетных установок Mistral.

Венгрия усиливает свою защиту / фото УНИАН

Контракт, подписанный 19 августа в Будапеште, рассчитан на период с 2016 по 2018 годы, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на венгерское издание Politics.hu.

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В министерстве обороны Венгрии сообщают, что французские противоракетные установки Mistral M2 на территории страны работают с 1997 года. Данный контракт подписан с целью обновления военного  оборудования типа Mistral M3.

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