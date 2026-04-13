Почти всю Украину скуют заморозки: 'минус' обойдет стороной лишь несколько областей (карта)

Укргидрометцентр объявил желтый и оранжевый уровни опасности.

В ближайшие ночи в Украине ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 14 апреля в Украине, кроме Закарпатья и восточных областей, на поверхности почвы заморозки 0...-5° (I уровень опасности, желтый)", – предупреждают синоптики.

Также на Правобережье ожидаются заморозки в воздухе 0...-3°. В связи с этим уже объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Видео дня

Погода в Киеве - прогноз на 14 апреля

Ночью 14 апреля на территории Киевской области также ожидаются заморозки в воздухе 0...-3°, из-за чего введен II уровень опасности, оранжевый.

Кроме того, в ближайшую ночь ожидаются заморозки на почве до 0...-2° в Киеве, в связи с чем объявлен I уровень опасности, желтый.

"Заморозки нанесут ущерб раннецветущим плодовым деревьям", – предупреждают синоптики.

По прогнозу, завтра в столице ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Днем воздух в области прогреется до +11°...+16°, а в Киеве столбики термометров покажут около +15°.

