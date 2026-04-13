Несмотря на победу Мадьяра: эксперт объяснил, почему Венгрии придётся сотрудничать с Россией

Украине придётся выстраивать отношения с Будапештом фактически "с нуля", считает эксперт.

Венгрия некоторое время будет вынуждена продолжать сотрудничество с Россией даже несмотря на победу Петера Мадьяра на выборах из-за энергетической зависимости Будапешта от Москвы.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Игорь Рейтерович - руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, кандидат политических наук, политолог, комментируя заявление Мадяра о необходимости диалога с РФ.

"Во-первых, нефтепровод "Дружба", а во-вторых, атомная электростанция, которая тоже строится за счет России и с помощью российских технологий. Поэтому в этом заявлении как раз ничего страшного нет, оно ожидаемо, и Мадьяр что-то подобное говорил и до выборов. Что они как-то с Россией о чем-то там будут говорить и пытаться какое-то общее мнение найти", - пояснил эксперт.

В то же время он отметил, что Украине придется фактически "с нуля" строить отношения с Венгрией. И это несет как положительные, так и отрицательные моменты. Рейтерович добавил:

"Это, с одной стороны, плюс, потому что есть возможность выстроить их нормально, на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе. С другой стороны, здесь небольшой минус в том, что Мадьяр сам происходит из достаточно консервативной среды. Он же сам выходец из партии Орбана. И некоторые разногласия между нашими странами возникают. Но если правильно построить эти взаимоотношения, правильно начать их развивать, выбрать правильных людей, которые будут заниматься этими вопросами, я думаю, что мы можем с новой Венгрией выстроить взаимовыгодные отношения".

Напомним, ранее сам Мадьяр также заявлял, что Венгрия еще некоторое время будет зависима от Москвы в вопросах энергетики. На фоне этого он отметил, что Будапешту придется сесть за один стол с Путиным.

Издание Politico ранее отмечало, что результат выборов в Венгрии стал поражением как для Путина, так и для Трампа. Однако и для Украины все также может быть не так позитивно. В частности из-за того, что Мадьяр ранее не поддерживал ускоренное вступление Украины в ЕС, а также выступал против передачи Киеву вооружения от Будапешта.

