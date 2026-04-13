Ядерный бункер времен холодной войны станет центром ИИ: владелец провел экскурсию

Выведенную из эксплуатации ракетную шахту планируют превратить в серверную, музей и ночной клуб.

Австралийский венчурный капиталист Ник Халик приобрел у правительства США выведенную из эксплуатации ракетно-ядерную шахту времен Холодной войны. В 2021 году объект стоил 10 миллионов долларов. Как пишет Business Insider, уже в течение пяти лет Халик превращает его в современный центр обработки данных с искусственным интеллектом, музей и ночной клуб.

Издание рассказало, что Халик называет себя "триллионером-экстремалом". В прошлом он увлекался прыжками с парашютом над Эверестом, учился в России на гражданского космонавта и погружался в глубины океана, чтобы посмотреть на "Титаник".

Что известно о ракетной шахте

Приобретенный им объект был построен в Колорадо в 1959 году. По современному курсу строительство обошлось в 350 миллионов долларов. Ракетная шахта опускается на глубину 54 метра. Этого достаточно для размещения ракет и оборудования, необходимого для их запуска. Там есть семнадцать отдельных камер, соединенных сетью туннелей. Ранее в камерах размещались пусковые установки, купола управления, энергетический купол и т. д.

Одна часть объекта была построена с помощью "инженерного решения типа плотины Гувера". Благодаря нескольким слоям сталебетона каждый квадратный сантиметр стены мог выдерживать давление примерно в 6800 кг. Наиболее защищенная часть комплекса может выдержать ядерный взрыв.

Объект питали четыре мощных дизельных двигателя, и поэтому он мог работать без подключения к электросети.

Шахта была нужна США в начале Холодной войны, когда быстрыми темпами разрабатывались межконтинентальные баллистические ракеты. В ней размещались ядерные ракеты Titan I, которые могли доставлять боеголовку на расстояние более 9500 км.

Но ракеты "Титан I" оказались недолговечными. Все они были демонтированы к началу 1965 года, став устаревшими из-за быстрого технологического развития, которое привело к появлению межконтинентальных баллистических ракет "Титан II" и "Минитмен I".

В последующие годы правительство США вывезло ценные материалы из бункеров и продало большинство объектов государственным и частным владельцам.

Ремонт шахты

Халик пока ремонтирует объект. Там много ржавых металлических обрывков и оборванных проводов, некоторые из которых находятся под напряжением. Шахта также загрязнена цианидом, свинцовой краской, ртутью и асбестом.

Он документирует свои шаги и выкладывает видео на YouTube-канале Nuclear Bunker Living. Первый эпизод, загруженный в сентябре 2021 года, показывает, как он впервые самостоятельно исследует бункер.

Халик хочет превратить одну часть объекта в музей. Что касается других комнат, у него есть более креативные планы.

В одной комнате Халик представляет себе ночной клуб с диджеем, баром, лаунджами для употребления алкоголя и танцорами Cirque du Soleil. Издание добавило, что подобное реализовано на другом выведенном из эксплуатации ракетном полигоне в Нью-Мексико – ракетной шахте Twistflower в Розуэлле.

А главный план Халика – превратить часть объекта в центр обработки данных. Поскольку искусственный интеллект требует большого количества энергии, а также безопасного и надежного пространства для данных, подобные шахты могут оказаться лучшими местами для его использования.

Критическим фактором является прохладная температура в бункере, которая даже летом составляет 10 градусов по Цельсию, что является оптимальным для центра обработки данных, чтобы предотвратить перегрев серверов.

По данным исследовательского центра Pew, в некоторых центрах обработки данных на охлаждение серверов может уходить более 30% электроэнергии объекта. Халик сказал, что для питания центра обработки данных он заменит дизельную инфраструктуру объекта на небольшие ядерные реакторы, чтобы избежать хлопот с дозаправкой.

Подобные идеи также реализуются. В частности, компания Iron Mountain использует бывшую известняковую шахту в Пенсильвании, которая превосходит объект Халика примерно в 9 раз, для обработки и хранения данных.

Самые мощные межконтинентальные баллистические ракеты

Напомним, что МБР определяют стратегический баланс между великими державами. Такие ракеты есть в арсенале ограниченного числа стран, однако их техническое развитие идет впечатляющими темпами.

Среди самых мощных ракет можно выделить китайскую Dongfeng-41, подводную ракету Trident II D5 ВМС США, российскую "Сармат" и другие. Также мощные ракеты есть у Индии, Израиля и Северной Кореи.

