Главный враг повержен: уход Орбана убирает ключевое препятствие для Украины в Европе, - NYT

Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало для Киева долгожданным сигналом к завершению эпохи дипломатического шантажа.

На протяжении большей части последних четырех лет Венгрия была постоянным источником раздражения для Украины. Будучи исключением в Европе, Венгрия поддерживала дружеские отношения с Россией, блокируя критически важное финансирование Европейского Союза для Киева и тормозя его путь к интеграции в блок.

После поражения на выборах в воскресенье Виктора Орбана, многолетнего премьер-министра Венгрии и архитектора ее прокремлевской политики, многие украинцы надеялись на поворотный момент, пишет The New York Times. "Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией", – написал президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравительном обращении к лидеру партии "Тиса" Петеру Мадьяру.

В краткосрочной перспективе результат воскресных выборов может дать крайне необходимый финансовый импульс для Украины, отмечают журналисты. Ведь с февраля Орбан блокировал кредит стране в размере 90 миллиардов евро, из-за чего правительство рисковало остаться без средств к концу весны. Ожидается, что его поражение расчистит путь для выплаты кредита.

"Похоже, что этот своего рода троянский конь России внутри ЕС может исчезнуть", – заявил Андреас Умланд, эксперт по политическим вопросам в новом Институте европейской политики в Киеве. "В этом заключалась основная проблема Украины: Венгрия функционировала не как член ЕС, а как агент России внутри союза".

Позиция Петера Мадяра относительно войны и ЕС

В долгосрочной перспективе неясно, какую выгоду победа Мадьяра может принести Украине. Он занял четкую антироссийскую позицию во время своей кампании, дистанцировавшись от Орбана, который был идеологически близок к кремлевскому диктатору Владимиру Путину и полагался на Россию в вопросах критического импорта энергоносителей.

Однако Мадьяр воздержался от поддержки дополнительной финансовой помощи Украине и выступил против ускоренного графика интеграции страны в Европейский Союз, подчеркнув, что Украина должна соответствовать всем стандартным требованиям перед вступлением. Венгерский электорат разделился по обоим этим вопросам.

Исторический контекст и причины напряженности

Украина давно имеет сложные отношения с Венгрией, с которой она делит 103-километровую границу на западе. Напряженность часто концентрировалась вокруг значительного этнического венгерского меньшинства в Закарпатской области Украины – до 150 000 человек. Споры по поводу прав на язык и образование обострили связи, что Орбан усугублял настойчивой политикой поддержки венгерских меньшинств за рубежом.

Отношения достигли дна во время войны, так как Венгрия, изначально осудив агрессию России, сохраняла дружеские связи с Кремлем и все чаще работала против интересов Украины в Европе. В частности, Будапешт последовательно блокировал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, закрепив за собой репутацию деструктивной силы в Киеве и став постоянным объектом критики со стороны украинских официальных лиц.

"Каждый "Виктор", который живет за счет европейских денег, пытаясь при этом распродать европейские интересы, заслуживает подзатыльника", – заявил Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в этом году, имея в виду Орбана.

Эскалация конфликта перед выборами

Напряженность усилилась перед венгерскими выборами, когда Орбан сделал враждебность к Украине центральным элементом своей кампании, пишет СМИ. Орбан обвинил Украину в затягивании ремонта трубопровода, пересекающего ее территорию, по которому российское топливо поставляется в Венгрию и Словакию. Он назвал это попыткой нанести ущерб экономике Венгрии и шантажировать ее, чтобы заставить поддержать Украину в войне.

В ответ Будапешт заблокировал кредит в размере 90 миллиардов евро. Затем он наложил вето на новые санкции ЕС против России, а после этого изъял миллионы евро наличными и золотом из украинских бронированных банковских автомобилей, проезжавших через Венгрию, предположив, что деньги имеют сомнительное происхождение.

"Блокирование Венгрией кредита стало бременем для Украины, которая отчаянно нуждается в средствах для поддержания своих военных усилий, поскольку боевые действия продолжаются не ослабевая, а мирные переговоры по большому счету сошли на нет", - говорится в материале.

Около двух третей суммы кредита было предназначено для закупки оружия, в то время как остальная часть должна была поддержать украинский бюджет и экономику. Без этих средств, как предупредил в феврале высокопоставленный украинский законодатель, Киев может столкнуться с "финансовой трагедией".

