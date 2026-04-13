Украинский энергетический рынок готов к более высоким ценовым пределам, - Зайченко

Частые изменения прайс-кепов создают неопределенность для инвесторов и сдерживают развитие генерации в Украине. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По его словам, энергосистема нуждается в частных инвестициях, однако для этого необходимы предсказуемые правила ценообразования.

"Сейчас Регулятор периодически меняет прайс-кепы то в одну, то в другую сторону, и мы понимаем, что это из-за нестабильных условий военного времени", - отметил он.

Зайченко также подчеркнул, что в европейских странах предельные цены устанавливаются на значительно более высоком уровне и выполняют лишь техническую функцию, не ограничивая рыночные сигналы.

В то же время, по его словам, украинский рынок имеет потенциал работать в значительно более широких ценовых пределах.

"У нас по закону прайс-кеп должен равняться 55 000 грн за 1 МВт·ч, и это достаточный ценовой потолок, чтобы любая генерация в различных сегментах рынка могла работать и быть прибыльной для владельцев", - подчеркнул он.

По словам Зайченко, стабильные и экономически обоснованные прайс-кепы являются ключевым условием для привлечения инвестиций и развития новых генерирующих мощностей, необходимых для устойчивости энергосистемы.

Ранее народный депутат Андрей Жупанин заявил, что Украина должна постепенно отказаться от прайс-кепов как инструмента регулирования рынка электроэнергии в рамках интеграции с Европейским Союзом.

