По его словам, если на могиле близкого или родного человека выросли какие-то цветы, и их можно пересадить, то, конечно, это можно делать.

После Пасхи наступает поминальный период, во время которого многие люди едут на кладбище, чтобы посетить могилы своих родных и близких, перешедших в вечность. Священник Анатолий Кулиш рассказал УНИАН, почему нужно убирать чужие могилы, а также указал на другие интересные факты, касающиеся работ на кладбище.

Можно ли сажать цветы из дома на кладбище?

На кладбище можно сажать цветы из дома. Существует народная традиция ничего не брать домой с кладбища, и она имеет довольно древние корни. Мы не несем что-то с кладбища домой, потому что то, что мы уже отдали, фактически - пожертвовали туда, там и остается. А вот нести что-то из дома на кладбище, конечно, можно.

На кладбищах нет оранжерей, и цветы, которые сажают на территории кладбищ, часто растут у кого-то дома. Поэтому да - на кладбище можно нести цветы из дома.

Можно ли сажать цветы с чужой могилы?

Если могила чужая, то этого лучше не делать, потому что это будет кража. Если же на могиле близкого или родного человека разрослись какие-то цветы, и их можно пересадить, то это, конечно, можно делать.

Почему нельзя убирать чужие могилы?

Это неправда. Бывает так, что люди приезжают на кладбище убирать на могилах своих родных или близких, и после уборки у них еще остаются физические силы, тогда в таком случае лучше привести в порядок еще и могилу, которая давно не убиралась.

Мы должны помнить, что сейчас мы поможем кому-то, а потом, возможно, наступит время, когда наши родные или близкие не смогут приехать к нам, когда мы душой пересечем границу вечности, а тело положат в землю, и, может быть, кто-то в свое время позаботится о наших могилах. То есть, если есть возможность, нужно убирать чужие могилы и таким образом проявлять христианское милосердие.

Почему нельзя трогать могилу до года?

В народе говорят, что на могиле до года нельзя ставить памятник. Но такой запрет касается исключительно практической стороны жизни: когда для дома делают фундамент, то его оставляют на год или даже на полтора года, чтобы он дал усадку и стал стабильным, потому что земля движется.

Могила имеет свойство оседать, и если слишком быстро поставить памятник на могилу, то его основание может осесть, и сам памятник наклонится, может упасть и повредиться.

Могила может давать осадку в течение периода до двух лет. По истечении этого срока можно гораздо спокойнее устанавливать памятник.

Когда можно сажать цветы на могиле?

Это можно делать в течение всего лета. Люди могут сажать какие-либо сезонные цветы. То есть, человек может посадить цветы на могиле и прибраться на кладбище тогда, когда у него есть время и возможность.

Можно ли нести подаренные цветы на кладбище?

Цветы обычно дарят человеку по какому-то положительному поводу, например, на день рождения, и нести их на кладбище не совсем правильно с этической точки зрения. Это как проявление неуважения к человеку, который подарил эти цветы и вложил в это как желание сделать приятное, так и финансовые ресурсы.

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

