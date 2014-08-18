В Чехии пройдут масштабные учения НАТО

В учениях будет задействовано 1100 чешских и 300 иностранных военных, 30 самолетов и вертолетов, 50 единиц наземной техники, сообщила Магдалена Дворакова из пресс-службы генерального штаба, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на сайт Novinky.cz.

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Учения Ample Strike-2014 были утверждены правительством Чехии в январе этого года. Как отмечает Магдалена Дворакова, они станут крупнейшими международными учениями, которые пройдут в этом году в Чехии. Миссия - совместная подготовка союзных войск.

"Полеты будут проходить с 8 по 12 сентября ежедневно с 9.00 до 23.00, особенно в районе городов Либава, Болетице и Бехине. Ночные полеты будут ограничены до минимально необходимого количества", - сказал сотрудник пункта управления учениями Мирослав Свобода.

Участие в учениях, как отмечается, примут Бельгия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Венгрия, Германия, Голландия, Словакия,США и Великобритания. Эти страны направят или военное оборудование, или авиадиспетчеров. Ассистировать также будет штаб ВВС НАТО.