'Я не боюсь администрации Трампа': Папа Римский ответил на критику президента США

Лев XIV призывает всех искать пути избежания войн и наводить мосты примирения.

Папа Римский Лев XIV подчеркнул, что не испытывает страха перед администрацией президента США Дональда Трампа и продолжит публично выражать свою позицию в соответствии с призванием и миссией Церкви. Как сообщает телеканал CNN, об этом понтифик сказал журналистам, отвечая на критику со стороны американского президента по поводу его позиции в войне в Иране.

"Я не буду вступать в дебаты. То, что я говорю, не означает нападения на кого-либо", – подчеркнул Лев XIV.

Как добавил Папа Римский, он призывает всех людей "искать способы построения мостов мира и примирения, искать способы, чтобы избежать войны в любое возможное время".

Видео дня

Как подчеркнул Папа, он продолжит действовать так, как это предусмотрено миссией Церкви.

"Я не боюсь администрации Трампа или высказывать вслух Евангельское послание, и, на мой взгляд, это то, что я должен делать. Это то, что должна делать Церковь. Мы не политики, мы не рассматриваем внешнюю политику с той же точки зрения, как он, возможно, ее понимает. Но я верю в евангельское послание как миротворец", – заявил понтифик.

Конфликт Трампа с Папой Римским

Ранее Папа Римский Лев XIV раскритиковал войну в Иране и высказал мнение, что она подпитывается "манией всемогущества".

После этого Дональд Трамп обрушился на понтифика с упреками и заявил, что не хочет, чтобы во главе Католической церкви стоял "Папа, который критикует президента Соединенных Штатов". Трамп добавил, что Лев XIV "слабо реагирует на преступность и ужасно справляется с внешней политикой".

Он также обвинил главу Ватикана в "неблагодарности" и выразил убеждение, что понтифика избрали лишь из-за американского происхождения – как инструмент для переговоров с Вашингтоном.

Отметим, что хотя для руководителей Католической церкви и президентов не является чем-то необычным иметь противоположные взгляды, Папа чрезвычайно редко критикует лидера США.

