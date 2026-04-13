Ученые обнаружили пещеру, в которой сохранились тысячелетние следы человеческой жизни

Под пустыней Саудовской Аравии, а именно в Умм-Джирсане, обнаружили лавовые пещеры, которые раскрывают следы человеческой жизни, уходящие на тысячелетия в прошлое. Ученые нашли доказательства неоднократного заселения, начиная с неолита и вплоть до бронзового века. Об этом пишет Daily Galaxy.

"На протяжении десятилетий суровый и засушливый климат Аравии затруднял сохранение археологических памятников. Ветер, жара и эрозия часто уничтожали хрупкие следы прошлой человеческой деятельности. Это новое исследование меняет такую точку зрения. Подземные среды, такие как пещеры и лавовые туннели, кажется, выступают в качестве естественных хранилищ истории, защищая то, что иначе было бы утрачено", - объясняют в материале.

Проект, возглавляемый Австралийским исследовательским центром эволюции человека при Университете Гриффита, сосредоточен на этих пространствах, которые долгое время оставались без внимания. Он постепенно помогает реконструировать, как древние сообщества перемещались по региону, приспосабливались к меняющимся условиям и поддерживали связи на огромных расстояниях.

В частности, ученые обнаружили, что Умм-Джирсан, большая лавовая труба, расположенная в 125 км к северу от Медины, была пристанищем для скотоводов на протяжении около 7 000 лет, а доказательства свидетельствуют о том, что люди возвращались в это место не раз на протяжении тысячелетий.

Как отметил доктор Мэтью Стюарт:

"Наши находки в Умм-Джирсане дают редкую возможность заглянуть в жизнь древних народов Аравии, выявляя повторяющиеся этапы человеческого заселения и проливая свет на скотоводческую деятельность, которая когда-то процветала в этих краях".

По его словам, пещера, вероятно, служила ключевой остановкой на скотоводческих путях, соединяя оазисы и позволяя скотоводческим группам перегонять скот по этой территории.

"Внутри лавовых туннелей наскальные рисунки изображают крупный рогатый скот, овец, коз и собак. В сочетании с останками животных, найденными в этом месте, вырисовывается более четкая картина кочевого образа жизни, основанного на скотоводстве", - добавляют в материале.

Эти пещеры важнее, чем кто-либо мог представить

Как подчеркнул профессор Майкл Петраглиа, это первый случай, когда лавовые туннели в Саудовской Аравии были исследованы настолько глубоко.

"Хотя подземные объекты имеют глобальное значение для археологии и науки о четвертичном периоде, наше исследование является первым комплексным исследованием такого рода в Саудовской Аравии. Эти находки подчеркивают огромный потенциал междисциплинарных исследований в пещерах и лавовых туннелях, открывая уникальное окно в древнее прошлое Аравии", - заверил он.

Другие находки ученых

