В РФ вынесли приговор еще четырем подсудимым по "Болотному делу": от 2,5 до 3,5 лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор подсудимым по делу о так называемых беспорядках на Болотной площади.

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Радио Свобода Наталья Джанполадова.

По решению судьи Натальи Сусиной антифашист Алексей Гаскаров и бизнесмен Александр Марголин проведут в колонии по три с половиной года, националист Илья Гущин – два с половиной года.

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Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Пенсионерка Елена Кохтарёва получила условный срок, так как признала свою вину, раскаялась и заявила об изменении своих политических взглядов.

Справка УНИАН. 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, акция в Москве закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.

Следственный комитет возбудил дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки), ряду фигурантов дела предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ).

Прокуратура требовала приговорить фигурантов дела к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 5 до 6 лет. Самый большой срок - шесть лет заключения - гособвинение попросило назначить Александре Наумовой (Духаниной) и Сергею Кривову. Минимальный срок наказания в виде пяти лет заключения прокуратура попросила для Ярослава Белоусова. Остальных фигурантов дела - Андрей Барабанову, Степану Зимину, Алексею Полиховичу, Артему Савелову и Денису Луцкевичу - гособвинитель просил назначить по 5,5 года колонии общего режима.