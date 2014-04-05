Меркель пригрозила Путину дальнейшими санкциями

Об этом она заявила на партийном съезде в Берлине, передает Украинская правда со ссылкой на агентство dpa.

«Если и в дальнейшем будет посягательство на территориальную целостность Украины, то мы будем вынуждены ввести экономические санкции. Никто не должен в этом сомневаться. Несмотря на различия (во взглядах на ситуацию в отношении российской агрессии в отношении Украины - УНИАН), волею судьбы мы объединены, вместе мы примем такое решение»,- подчеркнула немецкий канцлер.

По словам Меркель, «никто не должен обманываться» относительно консенсуса внутри ЕС относительно ответа России.

Читайте такжеМеркель не согласилась с сравнением Путина с ГитлеромЭти слова руководителя немецкого правительства прозвучали в контексте возможности экономических санкций против России после аннексии украинского Крыма.

Меркель выразила сожаление, что во времена все более интенсивного сотрудничества с Россией, там получило преимущество "мышление территориальных претензий за то, что люди в Украине требовали сближения с Европой".

В то же время канцлер Германии подчеркнула, что «никто в Европе не хочет прекращать диалог с Москвой».

Вместе с тем, в ЕС уже звучат опасения, что Россия будет осуществлять давление и на Грузию и Молдову посредством территориальных конфликтов, передает агентство AFP.

«Я убежден, что Путин это сделает», - заявил руководитель внешнеполитического ведомства Швеции Карл Бильдт.

Читайте такжеВ ПАСЕ "единогласно и сурово" осуждают действия России в КрымуПо его словам, Кремль не "будет аплодировать" подписанию соглашения об ассоциации с ЕС этими двумя государствами, что планируется летом.

Как отмечает Украинская правда, Бильдт подчеркнул, что ЕС должен четко видеть политические намерения России, "новую ментальность в Кремле".