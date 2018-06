Раненная талибами пакистанская девочка стала лауреатом премии Сахарова

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Европарламента, лидеры политических фракций Европарламента избрали лауреатом премии имени Сахарова 16-летнюю Малалу Юсуфзай из Пакистана.

Покушение на Юсуфзай, которая в своем блоге критиковала радикальное движение "Талибан" и отстаивала право девочек на образование, было совершено 9 октября 2012 года. На лечение девочку отправили в Великобританию. В ходе двух операций врачи больницы Королевы Елизаветы в Бирмингеме вернули пациентке слух, а также провели восстановление костей черепа.

На прошлой неделе правозащитная организация RAW in War (Reach All Women in War, "Помочь каждой женщине в огне войны") вручила Юсуфзай премию имени Анны Политковской, которая присуждается женщинам, работающим в зонах конфликта. В конце сентября Гарвардский университет присвоил девочке звание "Гуманиста года". Также Юсуфзай входит в число 259 кандидатов на получение Нобелевской премии мира, которая будет вручена 11 октября.

В прошлом году лауреатами премии имени Сахарова стали два представителя иранской оппозиции - Насрин Сотоудех и Джафар Панахи. В этом году на премию претендовали экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден и белорусские оппозиционеры Алесь Беляцкий, Николай Статкевич и Эдуард Лобов.