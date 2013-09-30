Сноуден включен в шорт-лист премии Сахарова

Такое решение принято по итогам закрытого голосования, которое провели в ходе совместного заседания в Брюсселе члены комитетов Европарламента по иностранным делам и развитию, а также подкомитета по правам человека, сообщает РИА Новости.

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Претендентами на премию имени Сахарова наряду со Сноуденом избраны находящиеся в заключении белорусские оппозиционеры Алесь Беляцкий, Николай Статкевич и Эдуард Лобов, а также 15-летняя пакистанская активистка Малала Юсуфзай, раненная выстрелом в голову талибами в октябре 2012 года.

В числе других кандидатур на соискание премии первоначально были бывший глава "ЮКОСА" Михаил Ходорковский, правозащитник из Турции Эрдем Гюндюз, находящиеся в заключении эфиопские журналисты-оппозиционеры Рейота Алему и Эскиндер Нега и телепроект CNN Ending Modern-Day Slavery, рассказывающий о современных формах рабства и торговле людьми в разных странах мира.

Премия имени Сахарова "За свободу мысли" учреждена Европарламентом в 1988 году и присуждается ежегодно за "достижения в деле защиты прав человека и его основных свобод, а также за уважение международного законодательства и развитие демократии". Номинантов на премию имени Сахарова выдвигают фракции Европарламента или группы депутатов, которые должны собрать в поддержку своего кандидата не менее 40 подписей.

Лауреата премии лидеры фракций Европарламента объявят 10 октября, а церемония награждения состоится в ноябре на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге.

Первыми лауреатами премии Европарламента имени Сахарова в 1988 году стали Нельсон Мандела и диссидент времен СССР Анатолий Марченко, умерший в декабре 1986 года в советской тюрьме. Денежная часть премии составляет 50 тыс. евро. Премия имени Сахарова за 2012 год была присуждена двум иранским оппозиционерам.

Сноуден организовал утечку в СМИ информации Агентства национальной безопасности США и получил временное убежище в России.