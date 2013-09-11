В ЕС хотят наградить Сноудена премией Сахарова

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе группы.

“С людьми, которые раскрывают важную секретную информацию, нельзя вести себя как с преступниками, они требуют нашей защиты. Эдвард Сноуден рисковал своей жизнью, чтобы подтвердить то, что мы длительное время подозревали о массовом он-лайн наблюдении, огромный скандал всех времен. Он раскрыл детали нарушений закона ЕС о защите персональных данных и фундаментальных прав”, - подчеркнули в пресс-службе.

Официальная номинация Сноудена на премию Сахарова состоится сегодня в Страсбурге.

16 сентября группа объединенных левых представит своего кандидата на совместном заседании комитетов по вопросам иностранных дел, по вопросам развития, и Подкомитета по вопросам прав человека Европарламента.

Справка УНИАН. Премией Сахарова награждаются лица и организации, которые внесли особый вклад в защиту прав человека. Победитель получает чек на 50 тысяч евро.