Король Саудовской Аравии впервые пустил в Консультативный совет женщин

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на саудовское информационное агентство ВАС.

Указы короля о реорганизации Консультативного совета с обязательным включением в его состав 20% женщин изданы после "консультаций со многими мусульманскими учеными-богословами", отмечает агентство.

В указах определяются также правила участия женщин в работе совета. В соответствии с шариатом для женщин будет выделена отдельная от мужчин часть зала заседаний. Как для мужчин, так и для женщин предусмотрены отдельные вход и выход в зал заседаний.

Меджлис аш-Шура - совещательный орган в системе управления Саудовской Аравией, принимающий рекомендации для органов власти, не являющиеся обязательными для их выполнения. Члены Меджлис аш-Шура назначаются королем на четыре года. Реорганизация Консультативного совета Саудовской Аравии, по мнению политических наблюдателей, является большой победой женских организаций, ведущих борьбу за расширение прав женщин в саудовском обществе, которое традиционно отличается консерватизмом.