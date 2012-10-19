Женится последний холостой наследный принц Европы

30-летний Гийом - последний холостой наследный принц в Европе, что привлекает к высочайшей свадьбе особое внимание, сообщает ИТАР-ТАСС.

Главное событие праздника – венчание в соборе Нотр-Дам де Люксембург пройдет в субботу, а сегодня состоится гражданская церемония бракосочетания, которая вопреки вековой традиции впервые пройдет в городской ратуше, а не во дворце великих герцогов.

На свадьбу приглашены все королевские дома Европы, однако их представительство будет разным. Королевская семья Бельгии будет представлена в полном составе, включая принцев с супругами, что неудивительно, ведь невеста – подданная бельгийской короны, а жених – внучатый племянник короля бельгийцев Альберта Второго. "Жемчужину" европейских монархий – Великобританию будут представлять младший сын королевы Елизаветы Второй – граф Уэссекский с супругой.

Большую часть расходов по проведению свадьбы понесет семья великого герцога Люксембурга Анри, государство внесет лишь 350 тыс евро на народные торжества и обеспечение безопасности, для чего в город сегодня будет стянуто свыше 1,6 тыс полицейских. Место проведения "медового месяца" молодых хранится в строжайшей тайне.

Гийом и Стефани вместе уже три года, а знакомы в течение восьми лет.