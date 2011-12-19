Конгресс США разрешил поставку оружия Грузии и ждет того же от других

Конгресс США проголосовал за углубление военного сотрудничества с Грузией, в результате чего Тбилиси получит новые вооружения, возможно, и от других стран – членов НАТО, сообщает Газета.Ru.

Соответствующее положение включено в законопроект о бюджете Пентагона на 2012 год. Документ предполагает продажу Тбилиси оборонительного вооружения и уже одобрен палатой представителей США. Теперь законопроект направлен на подпись президенту Бараку ОБАМЕ.

Члены конгресса призывают оказать поддержку правительству Грузии в вопросах обеспечения защиты своего народа и суверенной территории. Американские законодатели также считают, что администрация Б.ОБАМЫ должна убедить власти других членов НАТО и стран-партнеров восстановить продажи военной техники и имущества Тбилиси.