Полиция закрыла доступ к статуе Христа-Спасителя

Федеральная полиция Бразилии закрыла в четверг доступ туристов на гору Корковадо, где расположена всемирно известная статуя Христа-Спасителя, претендующая на звание одного из семи новых чудес света, сообщает телекомпания Глобу Ньюс.

Такое решение было принято после пресечения деятельности организованной преступной группировки, занимавшейся незаконными поборами с туристов. По данным следствия, преступники ежемесячно взимали с туристов незаконную плату за проезд к подножию статуи на сумму до 15 тысяч реалов (восемь тысяч долларов США).

По сообщению пресс-службы федеральной полиции, в ходе операции были задержаны полицейские, владельцы турагентств, а также служащие туристического комплекса Корковадо, замешанные в вымогательстве.

В общей сложности, по данным полиции, было выдано 24 постановления об аресте, еще 30 человек объявлены в розыск. Полиция также опечатала 30 автомобилей крупнейшего в городе туроператора.

Доступ к статуе Христа-Спасителя закрыт на неопределенное время.

Чтобы попасть в число лидеров международного конкурса статуе Христа необходимо, чтобы за нее отдали свои голоса десять миллионов жителей планеты.

В числе соперников статуи Христа такие знаменитые на весь мир памятники и сооружения, как собор Василия Блаженного в Москве, индийский Тадж-Махал, Великая Китайская стена, статуя Свободы в Нью-Йорке, парижская Эйфелева башня, иорданский некрополь Петра, римский Колизей и другие. Итоги конкурса будут подведены в июле этого года.

РИА "Новости"