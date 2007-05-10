Блэр уйдет в отставку 27 июня

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что 27 июня он уйдет в отставку с поста главы правительства, который он занимал на протяжении последних 10 лет, передает Би-би-си.

Британский премьер сообщил об этом на своей политической родине - в городе Седжефилд на северо-востоке Англии.

"Я вернулся в Седжефилд, в свой избирательный округ, где начиналась моя политическая карьера и где она должна завершиться, - сказал Блэр. - Сегодня я объявляю о своем решении уйти с поста лидера Лейбористской партии. Теперь партия будет выбирать нового лидера. 27 июня я подам Королеве прошение об отставке с поста премьер-министра".

Перед этим Блэр официально сообщил о своих намерениях членам британского правительства. Как сообщил один из министров, присутствовавших на Даунинг-стрит, заседание кабинета прошло быстро и в дружеской атмосфере.

После этого Блэр самолетом направился в Седжефилд, где его аплодисментами встречали члены местного лейбористского клуба - именно в этом городе премьер-министр впервые стал членом парламента. К зданию, где он выступал, также пришло небольшое количество демонстрантов, выступающих против войны в Ираке.

В свое время Блэр пообещал своим избирателям, что они первыми узнают о его уходе с поста премьер-министра, когда для этого придет время.

Некоторое время назад Блэр обозначил намерение покинуть должность главы правительства в этом году.