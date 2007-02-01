Путин: Россию укрепляют православие и атомное оружие

Православие и ядерная отрасль укрепляют российскую государственность и безопасность. Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Сарова о том, какое место он отводит православию в будущем страны и какова стратегия в ядерной отрасли. Этот вопрос стал последним на большой пресс-конференции в Кремле.

"Обе темы близко связаны между собою, потому что и традиционная конфессия Российской Федерации, и ядерный щит России - те составляющие, которые укрепляют российскую государственность, создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней безопасности страны. Из этого можно сделать ясный вывод о том, как государство должно относиться и сегодня, и в будущем и к тому, и к другому", - сказал Путин.

Справка. Саров - город в южной части Нижегородской области. Возник на месте поселка, существовавшего возле Саровского монастыря, который был связан с деятельностью Серафима Саровского. С 1946 года находится в особом режиме как центр ядерных исследований и военной промышленности. Именовался в документах Арзамас-16 и Горький-130. С Саровом связана деятельность Игоря Курчатова, Андрея Сахарова, Юлия Харитона. В городе находится Российский федеральный ядерный центр.

РИА "Новости"