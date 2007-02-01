В Украину приехал Назарбаев

Президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ прибыл в Украину с двухдневным визитом, сообщает официальное Интернет-представительство Президента Украины.

Планируется, что 2 февраля президенты Украины и Казахстана Виктор ЮЩЕНКО и Н.НАЗАРБАЕВ встретятся в узком кругу, после чего под их председательством состоятся переговоры в расширенном составе. После этого запланировано участие глав государств в церемонии подписания документов и встреча президентов с журналистами.

В.ЮЩЕНКО и Н.НАЗАРБАЕВ также примут участие в заключительном заседании форума бизнеса «Казахстан – Украина: новые возможности для бизнеса» и торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Украине.

Главная цель визита Н.НАЗАРБАЕВА – открытие Года Казахстана в Украине.

Среди тем, которые будут обсуждаться в ходе двусторонней встречи президентов и на переговорах под их председательством, – двусторонние украинско-казахстанские отношения, в частности совместные проекты из транспортировки нефти и в этом контексте возможность привлечения Казахстана к проекту “Одеса-Броды-Плоцк”.

Президента Казахстана сопровождают: министр иностранных дел Марат ТАЖИН, вице-премьер-министр Аслан МУСИН, министр энергетики и минеральных ресурсов Бактикожа ИЗМУХАМБЕТОВ, министр индустрии и торговли Галим ОРАЗБАКОВ, министр культуры и информации Эрмухамет ЭРТИСБАЕВ, министр транспорта и коммуникаций Серик АХМЕТОВ.

С украинской стороны в переговорах примут участие: глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий ГАЙДУК, вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, и.о. министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр культуры и туризма Юрий БОГУЦКИЙ, министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО, министр экономики Владимир МАКУХА, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ.