Путин консультируется с собакой

Президент РФ Владимир Путин, по его собственному признанию, для поднятия настроения общается со своей собакой и читает стихи Омара Хайяма.

"Плохое настроение бывает, как у каждого человека. Я в этих случаях стараюсь проконсультироваться со своей собакой Кони, она мне дает хорошие советы", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции в Кремле, отвечая на вопрос, бывает ли у него плохое настроение.

По его словам, первая леди недавно подарила ему хорошую книгу - стихи Омара Хайяма. "Там есть много интересного, что может помочь в таких ситуациях", - отметил он.

РИА Новости