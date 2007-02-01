Путин определился, кто является недоброжелателем России

Россия не использует экономические и энергетические рычаги для достижения внешнеполитических целей.

Об этом заявил Президент России Владимир ПУТИН сегодня на пресс-конференции в Кремле, которая транслируется в прямом эфире.

«То, что Россия использует имеющиеся и появляющиеся экономические рычаги для достижения своих внешнеполитических целей – это не так. Мы не обязаны субсидировать страны в объемах, сопоставимых с их бюджетами», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, договоренности России со странами-транзитерами российских энергоресурсов направлены на обеспечение ресурсами западных потребителей. «Например, мы с Украиной ежегодно договаривались о поставках в Украину и о транзите в страны Западной Европы. И Западная Европа всегда зависела от того, договоримся мы с Украиной или нет. Теперь мы эти договоры разделили и создали рыночные механизмы поставок и транзита», - пояснил Президент РФ.

Как считает В.ПУТИН, те, кто утверждает об использовании Россией экономических рычагов для достижения внешнеполитических целей, являются недоброжелателями России. «И Вы, если напишете об этом, будете относиться к этой категории, а если напишите объективно, то Вы не будете являться таковым», - сказал Президент России, обращаясь к журналисту, попросившему В.ПУТИНА назвать страны-недоброжелатели РФ.