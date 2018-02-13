США, КНДР и Brexit: в Германии на карнавале смеялись из основных политических событий года (фото, видео)

На одной из платформ изобразили американского и северокорейского лидеров, которые меряются ракетами.

В Германии на карнавале смеялись из основных политических событий года.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Затем на одной из платформ изобразили американского и северокорейского лидеров, которые меряются ракетами. На другой - ехала канцлер Меркель в образе "черной вдовы", что поела оппонентов.

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Еще одна тема, которая волнует немцев - выход Британии из ЕС, поэтому героиней карнавала стала и премьер Тереза Мэй с новорожденным Брексит младенцем похожим на инопланетянина.